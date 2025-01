Amparo Grisales contó su razón para ser vegetariana: ha hecho obras de caridad para las mascotas

Amparo Grisales trabaja como uno de los jurados de Yo Me Llamo todas las noches desde que comenzó la producción. Gracias a sus comentarios, los televidentes han podido conocerla un poco más y saber sobre su vida.

La actriz habla con frecuencia de sus mascotas y lo cierto es quetiene una gran cantidad de perros rescatados en varias fincas alrededor del país y, en sus redes sociales, los ha mostrado en más de una ocasión. De hecho, incluso ha motivado la adopción de varios de ellos.

El pasado 26 de agosto, compartió un tierno video de Bunny, uno de sus perritos, que la acompaña todo el tiempo e incluso vive con ella. La mascota enamoró a los seguidores de la ‘Diva de Colombia’ y muchos la felicitaron por su labor.

Amparo Grisales y su labor con los perros

A la jurado le interesa el bienestar, la salud y el amor que se les pueda brindar a los animales. Por eso, motiva a quienes estén interesados a mantenerlos en buenas condiciones, no en jardines o balcones encerrados, ya que deben ser “un miembro más de la familia”.

El último post que publicó al respecto lo realizó en enero de 2024. En este, explicó que organizaron un almuerzo navideño para todos los “carreteros y carreteras que trabajan incansablemente reciclando en las calles de Bogotá y sus mascotas hermosas”.

Asimismo, agradeció a Caracol Televisión por unirse al evento y colaborar con los recursos para hacer posible la reunión de mascotas y sus dueños: “Caracol, primero la gente y ahora con sus amores perros”, escribió.

Por qué Amparo Grisales es vegetariana

En medio de una entrevista con Jorge Alfredo Vargas, la ‘Diva de Colombia’ explicó que lo que más la eriza en la vida son los animales. Se denominó a sí misma como “animalista” y aseguró que es por eso que es vegetariana.

Allí mismo le confesó al presentador que no puede matar a ningún animal, ni siquiera a una mosca, ya que bendice todos los días a los seres de la creación y, por eso, los respeta y procura no intervenir en su entorno.

Han pasado 40 años desde que Amparo Grisales comió algo con proteína animal y, de hecho, considera que si hoy en día tomara la decisión de hacerlo, lo más probable es que le hiciera daño. A pesar de todo, no le importa que la gente lo consuma.