43:59 min Vecinos - Capítulo 27: Óscar se sincera con Jessica sobre su situación económica 44:49 Capítulo 26 Jéssica tiene un plan para que Tatiana la vea con Óscar otra vez 44:24 Capítulo 25 Óscar tiene fuerte discusión con Tatiana en su apartamento 39:25 Capítulo 24 el plan de Óscar para que Tatiana no acepte casarse con Rodolfo 43:59 Capítulo 27 Óscar se sincera con Jessica sobre su situación económica

Capítulo 27 Vecinos: Óscar se sincera con Jessica sobre su situación económica Después de ver una película juntos, Óscar y Jessica van a comer. Es ahí cuando él le indica que tiene algo por decirle, aunque él lo dice muy en serio, ella no le cree y empieza a reírse.