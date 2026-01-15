Publicidad

Vecinos capítulo completo hoy 15 de enero

Aún después de todo lo que ha ocurrido, Jéssica se las ingenia para hace que Óscar la lleve al mismo cine donde está Tatiana con Rodolfo. Además, el taxista quiere postularse al presidente de junta.

44:49 min
Capítulo 25 Vecinos: Óscar tiene fuerte discusión con Tatiana en su apartamento
44:24
Capítulo 25
Óscar tiene fuerte discusión con Tatiana en su apartamento
Plan de Óscar para que Tatiana no acepte casarse con Rodolfo
39:25
Capítulo 24
el plan de Óscar para que Tatiana no acepte casarse con Rodolfo
Capítulo 23 Vecinos
1:15:40
Capítulo 23
Óscar intenta evitar que Rodolfo le pida matrimonio a Tatiana
Capítulo 26 Vecinos: Jéssica tiene un plan para que Tatiana la vea con Óscar otra vez

Por: Daniela Correa Grisales
|
Capítulo 22 Vecinos
1:15:54
Capítulo 22
Óscar y Rodolfo empiezan a pelear por el amor de Tatiana
Capítulo 21 Vecinos
1:16:07
Capítulo 21
Tatiana se molesta con Óscar y le rechaza otra cita
Capítulo 20 Vecinos
1:16:05
Capítulo 20
Óscar ve, por equivocación, a Tatiana con poca ropa
