Capítulo 26 Vecinos: Jéssica tiene un plan para que Tatiana la vea con Óscar otra vez Aún después de todo lo que ha ocurrido, Jéssica se las ingenia para hace que Óscar la lleve al mismo cine donde está Tatiana con Rodolfo. Además, el taxista quiere postularse al presidente de junta.