Vecinos capítulo completo hoy 14 de enero
Óscar está muy triste, luego de que Rodolfo le indicara que Tatiana aceptó casarse con él. Por lo cual, decidió hacer una fiesta en su apartamento, pero esto no le gustó a la doctora.
Capítulo 25 Vecinos: Óscar tiene fuerte discusión con Tatiana en su apartamento
44:24 min
Capítulo 25 Vecinos: Óscar tiene fuerte discusión con Tatiana en su apartamento
Por:
Diana Carolina Vergel Perea
|
14 de Enero, 2026
39:25
Capítulo 24
el plan de Óscar para que Tatiana no acepte casarse con Rodolfo
1:15:40
Capítulo 23
Óscar intenta evitar que Rodolfo le pida matrimonio a Tatiana
1:15:54
Capítulo 22
Óscar y Rodolfo empiezan a pelear por el amor de Tatiana
1:16:07
Capítulo 21
Tatiana se molesta con Óscar y le rechaza otra cita
1:16:05
Capítulo 20
Óscar ve, por equivocación, a Tatiana con poca ropa
0:00
Capítulo 19
Óscar pasa Año Nuevo con Tatiana y Jessica se molesta
44:24
Capítulo 25
Óscar tiene fuerte discusión con Tatiana en su apartamento
