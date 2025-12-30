1:04:56 min Tormenta de Pasiones - Capítulo 97: Murat muere el día de la boda entre Soner y Aylin 1:05:01 Capítulo 96 Cemile renuncia a la empresa, pero Kenan la retiene 1:05:07 Capítulo 95 Soner le pide matrimonio a Aylin delante de Ali y Cemile 1:06:03 Capítulo 94 Alí regresa con Caroline tras recibir información de Mustafa 1:04:56 Capítulo 97 Murat muere el día de la boda entre Soner y Aylin

Capítulo 97 Tormenta de Pasiones: Murat muere el día de la boda entre Soner y Aylin Todo estaba listo para la boda entre Aylin y Soner; sin embargo, una sorpresiva llamada de Murat frena todo. El hombre visita a su hermano y, al llegar, Murat toma una fatal decisión.