Capítulo 97 Tormenta de Pasiones 30 de diciembre - Caracol TV

Todo estaba listo para la boda entre Aylin y Soner; sin embargo, una sorpresiva llamada de Murat frena todo. El hombre visita a su hermano y, al llegar, Murat toma una fatal decisión.

Capítulo 97 Tormenta de Pasiones
Tormenta de Pasiones - Capítulo 97: Murat muere el día de la boda entre Soner y Aylin
Capítulo 96 Tormenta de Pasiones
Capítulo 96
Cemile renuncia a la empresa, pero Kenan la retiene
Capítulo 95 Tormenta de Pasiones
Capítulo 95
Soner le pide matrimonio a Aylin delante de Ali y Cemile 
Capítulo 94 Tormenta de pasiones
Capítulo 94
Alí regresa con Caroline tras recibir información de Mustafa
1:04:56
Capítulo 97 Tormenta de Pasiones: Murat muere el día de la boda entre Soner y Aylin

Todo estaba listo para la boda entre Aylin y Soner; sin embargo, una sorpresiva llamada de Murat frena todo. El hombre visita a su hermano y, al llegar, Murat toma una fatal decisión.

Por: Caracol Televisión
1:05:01
1:05:07
1:06:03
Capítulo 93 Tormenta de pasiones
1:05:29
Capítulo 93
Berrin resulta herida tras motín en la calle
54:21
Capítulo 92
Soner se da otra oportunidad con Aylin y Cemile se da cuenta
Capítulo 91 Tormenta de pasiones: Alí le pide a Caroline que se vaya de la casa y ella le reclama.
55:21
Capítulo 91
Alí le pide a Caroline que se vaya de la casa y ella le reclama
1:04:56
