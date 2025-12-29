1:05:01 min Tormenta de Pasiones - Capítulo 96: Cemile renuncia a la empresa, pero Kenan la retiene 1:05:07 Capítulo 95 Soner le pide matrimonio a Aylin delante de Ali y Cemile 1:06:03 Capítulo 94 Alí regresa con Caroline tras recibir información de Mustafa 1:05:29 Capítulo 93 Berrin resulta herida tras motín en la calle 1:05:01 Capítulo 96 Cemile renuncia a la empresa, pero Kenan la retiene

Capítulo 96 Tormenta de Pasiones: Cemile renuncia a la empresa, pero Kenan la retiene Luego de perder la encuesta para contratar nuevamente a los trabajadores antiguos, Cemile renuncia a su cargo en la empresa. Sin embargo, Kenan la retiene por una razón oculta.