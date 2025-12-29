Publicidad
Jugadora de Selección Colombia se casó
Silvestre Dangond suspendió concierto
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol
Capítulo 96 Tormenta de Pasiones 29 de diciembre
Luego de perder la encuesta para contratar nuevamente a los trabajadores antiguos, Cemile renuncia a su cargo en la empresa. Sin embargo, Kenan la retiene por una razón oculta.
Capítulos
Capítulo 96 Tormenta de Pasiones: Cemile renuncia a la empresa, pero Kenan la retiene
1:05:01 min
Tormenta de Pasiones - Capítulo 96:
Cemile renuncia a la empresa, pero Kenan la retiene
1:05:07
Capítulo 95
Soner le pide matrimonio a Aylin delante de Ali y Cemile
1:06:03
Capítulo 94
Alí regresa con Caroline tras recibir información de Mustafa
1:05:29
Capítulo 93
Berrin resulta herida tras motín en la calle
1:05:01
Capítulo 96
Cemile renuncia a la empresa, pero Kenan la retiene
Capítulo 96 Tormenta de Pasiones: Cemile renuncia a la empresa, pero Kenan la retiene
Luego de perder la encuesta para contratar nuevamente a los trabajadores antiguos, Cemile renuncia a su cargo en la empresa. Sin embargo, Kenan la retiene por una razón oculta.
29 de Diciembre, 2025
1:05:07
Capítulo 95
Soner le pide matrimonio a Aylin delante de Ali y Cemile
1:06:03
Capítulo 94
Alí regresa con Caroline tras recibir información de Mustafa
1:05:29
Capítulo 93
Berrin resulta herida tras motín en la calle
54:21
Capítulo 92
Soner se da otra oportunidad con Aylin y Cemile se da cuenta
55:21
Capítulo 91
Alí le pide a Caroline que se vaya de la casa y ella le reclama
54:32
Capítulo 90
Aylin impide que Soner se vaya del país
1:05:01
Capítulo 96
Cemile renuncia a la empresa, pero Kenan la retiene
Tormenta de Pasiones
Capítulo 95 Tormenta de Pasiones: Soner le pide matrimonio a Aylin delante de Ali y Cemile
Tormenta de Pasiones
Capítulo 94 Tormenta de Pasiones: Alí regresa con Caroline tras recibir información de Mustafa
Tormenta de Pasiones
Capítulo 93 Tormenta de Pasiones: Berrin resulta herida tras motín en la calle
Tormenta de Pasiones
Capítulo 92 Tormenta de Pasiones: Soner se da otra oportunidad con Aylin y Cemile se da cuenta
Tormenta de Pasiones
Capítulo 91 Tormenta de Pasiones: Alí le pide a Caroline que se vaya de la casa y ella le reclama
Tormenta de Pasiones
Capítulo 90 Tormenta de Pasiones: Aylin impide que Soner se vaya del país
