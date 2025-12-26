1:05:07 min Tormenta de Pasiones - Capítulo 95: Soner le pide matrimonio a Aylin delante de Ali y Cemile 1:06:03 Capítulo 94 Alí regresa con Caroline tras recibir información de Mustafa 1:05:29 Capítulo 93 Berrin resulta herida tras motín en la calle 54:21 Capítulo 92 Soner se da otra oportunidad con Aylin y Cemile se da cuenta 1:05:07 Capítulo 95 Soner le pide matrimonio a Aylin delante de Ali y Cemile

Capítulo 95 Tormenta de Pasiones: Soner le pide matrimonio a Aylin delante de Ali y Cemile Luego de que Ali y Cemile vieran a Aylin llegar a casa en la moto de su novio, Soner decide asumir la situación y decirle la verdad a su suegros. Luego, el hombre le pide matrimonio a su joven novia.