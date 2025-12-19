Publicidad

Capítulo 92 Tormenta de Pasiones 19 de diciembre - Caracol TV

Por una parte, Soner invita a cenar a Aylin para confesarle todos sus sentimientos, por otra parte, Cemile está luchando para no afectar a los empleados de la fábrica que están en huelga.

54:21 min
Tormenta de Pasiones - Capítulo 92: Soner se da otra oportunidad con Aylin y Cemile se da cuenta
Capítulo 92 Tormenta de Pasiones: Soner se da otra oportunidad con Aylin y Cemile se da cuenta

Por una parte, Soner invita a cenar a Aylin para confesarle todos sus sentimientos, por otra parte, Cemile está luchando para no afectar a los empleados de la fábrica que están en huelga.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
54:21
Capítulo 92
