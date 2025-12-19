54:21 min Tormenta de Pasiones - Capítulo 92: Soner se da otra oportunidad con Aylin y Cemile se da cuenta 55:21 Capítulo 91 Alí le pide a Caroline que se vaya de la casa y ella le reclama 54:32 Capítulo 90 Aylin impide que Soner se vaya del país 54:56 Capítulo 89 Aylin le pide el divorcio a Murat tras fuerte altercado 54:21 Capítulo 92 Soner se da otra oportunidad con Aylin y Cemile se da cuenta

Capítulo 92 Tormenta de Pasiones: Soner se da otra oportunidad con Aylin y Cemile se da cuenta Por una parte, Soner invita a cenar a Aylin para confesarle todos sus sentimientos, por otra parte, Cemile está luchando para no afectar a los empleados de la fábrica que están en huelga.