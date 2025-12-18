Publicidad

Capítulo 91 Tormenta de Pasiones 18 de diciembre - Caracol TV

Alí se entera, por medio de una carta, que Mustafa podría no ser hijo de él, sino de Ekber. Por lo cual, Caroline hace un show en medio de la calle tras aquel momento tenso.

55:21 min
Capítulo 91 Tormenta de pasiones: Alí le pide a Caroline que se vaya de la casa y ella le reclama.
Capítulo 91 Tormenta de Pasiones: Alí le pide a Caroline que se vaya de la casa y ella le reclama

Alí se entera, por medio de una carta, que Mustafa podría no ser hijo de él, sino de Ekber. Por lo cual, Caroline hace un show en medio de la calle tras aquel momento tenso.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
