Capítulo 90 Tormenta de Pasiones 17 de diciembre - Caracol TV

Cuando Aylin si entera de que Soner se va para siempre, ella agarra el carro para perseguirlo. Al alcanzarlo, le pide que se detenga y así hablar de lo que ha pasado con Murat.

54:32 min
Capítulo 90 Tormenta de pasiones: Aylin impide que Soner se vaya del país
Capítulo 90 Tormenta de Pasiones: Aylin impide que Soner se vaya del país

Cuando Aylin si entera de que Soner se va para siempre, ella agarra el carro para perseguirlo. Al alcanzarlo, le pide que se detenga y así hablar de lo que ha pasado con Murat.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
La vida vuelve a unir a Cemille y a Alí.
54:03
Capítulo 86
la vida vuelve a unir a Cemille y a Alí, ¿cómo?
54:47
Capítulo 85
Aylin confronta a Caroline por su cercanía con Soner
53:59
Capítulo 84
Ali tiene un fuerte altercado al recibir una propuesta de trabajo
