53:57 min Tormenta de Pasiones - Capítulo 86: Caroline le cuenta a Ali que Aylin está saliendo con Soner 54:03 Capítulo 86 la vida vuelve a unir a Cemille y a Alí, ¿cómo? 54:47 Capítulo 85 Aylin confronta a Caroline por su cercanía con Soner 53:59 Capítulo 84 Ali tiene un fuerte altercado al recibir una propuesta de trabajo 53:57 Capítulo 86 Caroline le cuenta a Ali que Aylin está saliendo con Soner

Capítulo 86 Tormenta de Pasiones: Caroline le cuenta a Ali que Aylin está saliendo con Soner Caroline mueve sus fichas y le cuenta a Ali que su hija sale con Soner, algo que no le gusta al excapitán. No obstante, al enfrentar a Aylin, el hombre queda sorprendido por su respuesta.