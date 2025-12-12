Publicidad

Capítulo 86 Tormenta de Pasiones 11 de diciembre - Caracol TV

Caroline mueve sus fichas y le cuenta a Ali que su hija sale con Soner, algo que no le gusta al excapitán. No obstante, al enfrentar a Aylin, el hombre queda sorprendido por su respuesta.

53:57 min
Capítulo 86 Tormenta de Pasiones: Caroline le cuenta a Ali que Aylin está saliendo con Soner

Caroline mueve sus fichas y le cuenta a Ali que su hija sale con Soner, algo que no le gusta al excapitán. No obstante, al enfrentar a Aylin, el hombre queda sorprendido por su respuesta.

La vida vuelve a unir a Cemille y a Alí.
54:03
Capítulo 86
la vida vuelve a unir a Cemille y a Alí, ¿cómo?
Capítulo 85 Tormenta de Pasiones
54:47
Capítulo 85
Aylin confronta a Caroline por su cercanía con Soner
Capítulo 84 Tormenta de pasiones
53:59
Capítulo 84
Ali tiene un fuerte altercado al recibir una propuesta de trabajo
Capítulo 83 Tormenta de pasiones: Aylin se reencuentra con Alí y le cuenta lo que pasó con Murat
54:00
Capítulo 83
Aylin se reencuentra con Alí y le cuenta lo que pasó con Murat
Capítulo 82 Tormenta de Pasiones
53:55
Capítulo 82
Aylin discute con Soner al ver a Caroline salir de su oficina
Capítulo 81 Tormenta de pasiones: Berrin se derrumba al reencontrarse con Ahmet
54:25
Capítulo 81
Berrin se derrumba al reencontrarse con Ahmet
