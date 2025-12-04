Capítulo 82 Tormenta de Pasiones: Aylin discute con Soner al ver a Caroline salir de su oficina

Publicidad

Capítulo 82 Tormenta de Pasiones 4 de diciembre

Aylin llega al despacho de Soner, luego de ver que Caroline salió de su oficina. La joven, alterada, le pregunta al hombre qué había sucedido, y esto desata una pelea en la pareja que concluye mal.

53:55 min
Capítulo 82 Tormenta de Pasiones
Capítulo 82 Tormenta de Pasiones
53:55
Capítulo 82
Aylin discute con Soner al ver a Caroline salir de su oficina

Aylin llega al despacho de Soner, luego de ver que Caroline salió de su oficina. La joven, alterada, le pregunta al hombre qué había sucedido, y esto desata una pelea en la pareja que concluye mal.

Por: Caracol Televisión
Capítulo 78 Tormenta de pasiones
54:34
Capítulo 78
Caroline es arrestada por presunto homicidio
Capítulo 77 Tormenta de pasiones
54:25
Capítulo 77
Caroline vuelve a estar con Mustafa, pero Alí no lo aprueba
Capítulo 76 Tormenta de pasiones
54:33
Capítulo 76
Cemille le da una lección a Caroline, ¿la humilla?
Capítulo 82 Tormenta de Pasiones
53:55
Capítulo 82
Aylin discute con Soner al ver a Caroline salir de su oficina