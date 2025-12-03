Publicidad

Capítulo 81 Tormenta de Pasiones 3 de diciembre - Caracol TV

Ahmet llega de sorpresa a la reunión que tiene Berrin con el sindicato, y ella no puede controlar lo que siente. Posteriormente, le confiesa a su mamá que no sabe cómo decirle a Hakan, su esposo.

Cabezote Tormenta de pasiones DK
54:25 min
Capítulo 81 Tormenta de pasiones: Berrin se derrumba al reencontrarse con Ahmet
Tormenta de Pasiones - Capítulo 81: Berrin se derrumba al reencontrarse con Ahmet
Capítulo 81 Tormenta de Pasiones: Berrin se derrumba al reencontrarse con Ahmet

Ahmet llega de sorpresa a la reunión que tiene Berrin con el sindicato, y ella no puede controlar lo que siente. Posteriormente, le confiesa a su mamá que no sabe cómo decirle a Hakan, su esposo.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
Capítulo 77 Tormenta de pasiones
54:25
Capítulo 77
Caroline vuelve a estar con Mustafa, pero Alí no lo aprueba
Capítulo 76 Tormenta de pasiones
54:33
Capítulo 76
Cemille le da una lección a Caroline, ¿la humilla?
Capítulo 75 Tormenta de pasiones
55:54
Capítulo 75
Cemille ve a Aylin besándose con Soner
Capítulo 81 Tormenta de pasiones: Berrin se derrumba al reencontrarse con Ahmet
54:25
Capítulo 81
Berrin se derrumba al reencontrarse con Ahmet