Capítulo 81 Tormenta de Pasiones: Berrin se derrumba al reencontrarse con Ahmet Ahmet llega de sorpresa a la reunión que tiene Berrin con el sindicato, y ella no puede controlar lo que siente. Posteriormente, le confiesa a su mamá que no sabe cómo decirle a Hakan, su esposo.