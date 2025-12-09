53:59 min Tormenta de Pasiones - Capítulo 84: Ali tiene un fuerte altercado al recibir una propuesta de trabajo 54:00 Capítulo 83 Aylin se reencuentra con Alí y le cuenta lo que pasó con Murat 53:55 Capítulo 82 Aylin discute con Soner al ver a Caroline salir de su oficina 54:25 Capítulo 81 Berrin se derrumba al reencontrarse con Ahmet 53:59 Capítulo 84 Ali tiene un fuerte altercado al recibir una propuesta de trabajo

Capítulo 84 Tormenta de Pasiones: Ali tiene un fuerte altercado al recibir una propuesta de trabajo Un hombre se reúne con Ali y le propone trabajar para él en su empresa. La charla va bien, pero al escuchar que es para “Empresas Karsi", el excapitán explota y tienen una fuerte pelea.