Capítulo 84 Tormenta de Pasiones 9 de diciembre
Un hombre se reúne con Ali y le propone trabajar para él en su empresa. La charla va bien, pero al escuchar que es para “Empresas Karsi", el excapitán explota y tienen una fuerte pelea.
Capítulos
Publicidad
53:59 min
Tormenta de Pasiones - Capítulo 84:
Ali tiene un fuerte altercado al recibir una propuesta de trabajo
Capítulo 84 Tormenta de Pasiones: Ali tiene un fuerte altercado al recibir una propuesta de trabajo
Un hombre se reúne con Ali y le propone trabajar para él en su empresa. La charla va bien, pero al escuchar que es para “Empresas Karsi", el excapitán explota y tienen una fuerte pelea.
9 de Diciembre, 2025
Tormenta de Pasiones
Capítulo 83 Tormenta de Pasiones: Aylin se reencuentra con Alí y le cuenta lo que pasó con Murat
Tormenta de Pasiones
Capítulo 82 Tormenta de Pasiones: Aylin discute con Soner al ver a Caroline salir de su oficina
Tormenta de Pasiones
Capítulo 81 Tormenta de Pasiones: Berrin se derrumba al reencontrarse con Ahmet
Tormenta de Pasiones
Capítulo 80 Tormenta de Pasiones: Cemile está en medio de un incendio y Alí entra a salvarla
Tormenta de Pasiones
Capítulo 79 Tormenta de Pasiones: Cemile ayuda a Caroline y le da el dinero a Ali para pagar la fianza
Tormenta de Pasiones
Capítulo 78 Tormenta de Pasiones: Caroline es arrestada por presunto homicidio
