Capítulo 84 Tormenta de Pasiones 9 de diciembre - Caracol TV

Un hombre se reúne con Ali y le propone trabajar para él en su empresa. La charla va bien, pero al escuchar que es para “Empresas Karsi", el excapitán explota y tienen una fuerte pelea.

53:59 min
Capítulo 84 Tormenta de pasiones
Tormenta de Pasiones - Capítulo 84: Ali tiene un fuerte altercado al recibir una propuesta de trabajo
Capítulo 83 Tormenta de pasiones: Aylin se reencuentra con Alí y le cuenta lo que pasó con Murat
54:00
Capítulo 83
Aylin se reencuentra con Alí y le cuenta lo que pasó con Murat
Capítulo 82 Tormenta de Pasiones
53:55
Capítulo 82
Aylin discute con Soner al ver a Caroline salir de su oficina
Capítulo 81 Tormenta de pasiones: Berrin se derrumba al reencontrarse con Ahmet
54:25
Capítulo 81
Berrin se derrumba al reencontrarse con Ahmet
Capítulo 84 Tormenta de pasiones
53:59
Capítulo 84
Ali tiene un fuerte altercado al recibir una propuesta de trabajo

Capítulo 84 Tormenta de Pasiones: Ali tiene un fuerte altercado al recibir una propuesta de trabajo

Un hombre se reúne con Ali y le propone trabajar para él en su empresa. La charla va bien, pero al escuchar que es para “Empresas Karsi", el excapitán explota y tienen una fuerte pelea.

Capítulo 79 Tormenta de pasiones
53:45
Capítulo 80
Cemile está en medio de un incendio y Alí entra a salvarla
Capítulo 79 Tormenta de pasiones: Cemile ayuda a Caroline y le da el dinero a Ali para pagar la fianza
54:25
Capítulo 79
Cemile ayuda a Caroline y le da el dinero a Ali para pagar la fianza
Capítulo 78 Tormenta de pasiones
54:34
Capítulo 78
Caroline es arrestada por presunto homicidio
