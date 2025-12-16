Publicidad

Capítulo 89 Tormenta de Pasiones 16 de diciembre - Caracol TV

Luego de que Murat le pidiera a Aylin irse al París, ella le revela lo que siente realmente por Soner. Por lo cual, él le concede terminar su relación con la condición de que no le cuente a nadie.

54:56 min
Capítulo 89 Tormenta de pasiones: Aylin le pide el divorcio a Murat tras fuerte altercado
Luego de que Murat le pidiera a Aylin irse al París, ella le revela lo que siente realmente por Soner. Por lo cual, él le concede terminar su relación con la condición de que no le cuente a nadie.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Capítulo 85 Tormenta de Pasiones
54:47
Capítulo 85
Aylin confronta a Caroline por su cercanía con Soner
Capítulo 84 Tormenta de pasiones
53:59
Capítulo 84
Ali tiene un fuerte altercado al recibir una propuesta de trabajo
Capítulo 83 Tormenta de pasiones: Aylin se reencuentra con Alí y le cuenta lo que pasó con Murat
54:00
Capítulo 83
Aylin se reencuentra con Alí y le cuenta lo que pasó con Murat
