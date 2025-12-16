54:56 min Tormenta de Pasiones - Capítulo 89: Aylin le pide el divorcio a Murat tras fuerte altercado 54:59 Capítulo 88 Caroline se altera al saber que Cemile está con Alí en Bursa 53:57 Capítulo 87 Caroline le cuenta a Ali que Aylin está saliendo con Soner 54:03 Capítulo 86 la vida vuelve a unir a Cemille y a Alí, ¿cómo? 54:56 Capítulo 89 Aylin le pide el divorcio a Murat tras fuerte altercado

Capítulo 89 Tormenta de Pasiones: Aylin le pide el divorcio a Murat tras fuerte altercado Luego de que Murat le pidiera a Aylin irse al París, ella le revela lo que siente realmente por Soner. Por lo cual, él le concede terminar su relación con la condición de que no le cuente a nadie.