49:30 min Tormenta de Pasiones - Capítulo 171: Arif confiesa sus sentimientos por Cemilé; ella se confunde 50:13 Capítulo 170 Cemilé nota que Arif fue el que salvó a Meté y, por eso, fue herido 49:13 Capítulo 169 Cemilé ayuda a Arif y él le confiesa un oscuro secreto 49:34 Capítulo 168 Cemilé y Meté evitan que Osmán haga locura por su sed de venganza 49:30 Capítulo 171 Arif confiesa sus sentimientos por Cemilé; ella se confunde

Capítulo 171 Tormenta de Pasiones: Arif confiesa sus sentimientos por Cemilé; ella se confunde Luego de que Cemilé curó sus heridas, el hombre le dice que no quiere que se aleje más de su vida. Ella se pone nerviosa y sale corriendo, porque también está sintiendo cosas por él.