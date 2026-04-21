49:34 min Tormenta de Pasiones - Capítulo 168: Cemilé y Meté evitan que Osmán haga locura por su sed de venganza 49:48 Capítulo 167 Ekrem exige estar con Zhera tras comprar máquina para su enfermedad 49:29 Capítulo 166 el papá de Aydin cita a Osmán para hablar de temas importantes 49:51 Capítulo 165 el padre de Aydin hace justicia por su propia cuenta 49:34 Capítulo 168 Cemilé y Meté evitan que Osmán haga locura por su sed de venganza

Capítulo 168 Tormenta de Pasiones: Cemilé y Meté evitan que Osmán haga locura por su sed de venganza Osmán le confiesa a su hermano que quiere matar a Nihad, porque él le quitó la vida a Aydín. Entonces, Cemilé y su hijo mayor corren detrás de él para que no cometa un crimen y esconden a Nihad.