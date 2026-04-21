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Capítulo 168 de 'Tormenta de Pasiones', novela turca, completo y en español

Capítulo 168 de 'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol Televisión, completo y en español. Meté y Cemilé quieren evitar que Osmán cometa una locura.

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49:34 min
Capítulo168 Tormenta de Pasiones
Tormenta de Pasiones - Capítulo 168: Cemilé y Meté evitan que Osmán haga locura por su sed de venganza
CAP Tormenta.jpg
49:48
Capítulo 167
Ekrem exige estar con Zhera tras comprar máquina para su enfermedad
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49:29
Capítulo 166
el papá de Aydin cita a Osmán para hablar de temas importantes
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49:51
Capítulo 165
el padre de Aydin hace justicia por su propia cuenta
Capítulo168 Tormenta de Pasiones
49:34
Capítulo 168
Cemilé y Meté evitan que Osmán haga locura por su sed de venganza

Capítulo 168 Tormenta de Pasiones: Cemilé y Meté evitan que Osmán haga locura por su sed de venganza

Osmán le confiesa a su hermano que quiere matar a Nihad, porque él le quitó la vida a Aydín. Entonces, Cemilé y su hijo mayor corren detrás de él para que no cometa un crimen y esconden a Nihad.

Por: Alejandra Hurtado
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CAP Tormenta.jpg
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Capítulo 167
Ekrem exige estar con Zhera tras comprar máquina para su enfermedad
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Capítulo 166
el papá de Aydin cita a Osmán para hablar de temas importantes
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Capítulo 165
el padre de Aydin hace justicia por su propia cuenta
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49:47
Capítulo 164
Soner vuelve a tener una buena relación con Denis
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49:46
Capítulo 163
Osmán recuerda entre lágrimas a su mejor amigo
Capítulo 162 Tormenta de Pasiones: Aika descubre que Aydin está muerto, pero no sabe quién lo mató
50:00
Capítulo 162
Aika descubre que Aydin está muerto, pero no sabe quién lo mató
Capítulo168 Tormenta de Pasiones
49:34
Capítulo 168
Cemilé y Meté evitan que Osmán haga locura por su sed de venganza