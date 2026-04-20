Capítulo 167 Tormenta de Pasiones: Ekrem exige estar Zhera tras comprar máquina para su enfermedad - CaracolTV El abuelo de la niña manipula a su hijo, Hakan, y a la mamá de la pequeña, Berrin, para poder alejarlos de ella y asegura que para que su salud mejore, la Zhera debe vivir con él.