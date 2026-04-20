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Capítulo 167 Tormenta de Pasiones: Ekrem exige estar Zhera tras comprar máquina para su enfermedad - CaracolTV

El abuelo de la niña manipula a su hijo, Hakan, y a la mamá de la pequeña, Berrin, para poder alejarlos de ella y asegura que para que su salud mejore, la Zhera debe vivir con él.

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Tormenta de Pasiones - Capítulo 167: Ekrem exige estar Zhera tras comprar máquina para su enfermedad
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49:29
Capítulo 166
el papá de Aydin cita a Osmán para hablar de temas importantes
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49:51
Capítulo 165
el padre de Aydin hace justicia por su propia cuenta
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49:47
Capítulo 164
Soner vuelve a tener una buena relación con Denis
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Capítulo 167
Ekrem exige estar Zhera tras comprar máquina para su enfermedad

Capítulo 167 Tormenta de Pasiones: Ekrem exige estar Zhera tras comprar máquina para su enfermedad

El abuelo de la niña manipula a su hijo, Hakan, y a la mamá de la pequeña, Berrin, para poder alejarlos de ella y asegura que para que su salud mejore, la Zhera debe vivir con él.

Por: Caracol Televisión
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Capítulo 166
el papá de Aydin cita a Osmán para hablar de temas importantes
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Capítulo 165
el padre de Aydin hace justicia por su propia cuenta
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Capítulo 164
Soner vuelve a tener una buena relación con Denis
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49:46
Capítulo 163
Osmán recuerda entre lágrimas a su mejor amigo
Capítulo 162 Tormenta de Pasiones: Aika descubre que Aydin está muerto, pero no sabe quién lo mató
50:00
Capítulo 162
Aika descubre que Aydin está muerto, pero no sabe quién lo mató
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49:49
Capítulo 161
Nihad cumple su promesa y le quita la vida a su compañero
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49:48
Capítulo 167
Ekrem exige estar Zhera tras comprar máquina para su enfermedad