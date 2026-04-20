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Capítulo 167 Tormenta de Pasiones: Ekrem exige estar Zhera tras comprar máquina para su enfermedad - CaracolTV
El abuelo de la niña manipula a su hijo, Hakan, y a la mamá de la pequeña, Berrin, para poder alejarlos de ella y asegura que para que su salud mejore, la Zhera debe vivir con él.
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Capítulo 167 Tormenta de Pasiones: Ekrem exige estar Zhera tras comprar máquina para su enfermedad
49:48 min
Tormenta de Pasiones - Capítulo 167:
Ekrem exige estar Zhera tras comprar máquina para su enfermedad
49:29
Capítulo 166
el papá de Aydin cita a Osmán para hablar de temas importantes
49:51
Capítulo 165
el padre de Aydin hace justicia por su propia cuenta
49:47
Capítulo 164
Soner vuelve a tener una buena relación con Denis
49:48
Capítulo 167
Ekrem exige estar Zhera tras comprar máquina para su enfermedad
Capítulo 167 Tormenta de Pasiones: Ekrem exige estar Zhera tras comprar máquina para su enfermedad
El abuelo de la niña manipula a su hijo, Hakan, y a la mamá de la pequeña, Berrin, para poder alejarlos de ella y asegura que para que su salud mejore, la Zhera debe vivir con él.
Por:
Caracol Televisión
|
20 de Abril, 2026
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49:29
Capítulo 166
el papá de Aydin cita a Osmán para hablar de temas importantes
49:51
Capítulo 165
el padre de Aydin hace justicia por su propia cuenta
49:47
Capítulo 164
Soner vuelve a tener una buena relación con Denis
49:46
Capítulo 163
Osmán recuerda entre lágrimas a su mejor amigo
50:00
Capítulo 162
Aika descubre que Aydin está muerto, pero no sabe quién lo mató
49:49
Capítulo 161
Nihad cumple su promesa y le quita la vida a su compañero
49:48
Capítulo 167
Ekrem exige estar Zhera tras comprar máquina para su enfermedad
Tormenta de Pasiones
Capítulo 166 Tormenta de Pasiones: el papá de Aydin cita a Osmán para hablar de temas importantes
Tormenta de Pasiones
Capítulo 165 Tormenta de Pasiones: el padre de Aydin hace justicia por su propia cuenta
Tormenta de Pasiones
Capítulo 164 Tormenta de Pasiones: Soner vuelve a tener una buena relación con Denis
Tormenta de Pasiones
Capítulo 163 Tormenta de Pasiones: Osmán recuerda entre lágrimas a su mejor amigo
Tormenta de Pasiones
Capítulo 162 Tormenta de Pasiones: Aika descubre que Aydin está muerto, pero no sabe quién lo mató
Tormenta de Pasiones
Capítulo 161 Tormenta de Pasiones: Nihad cumple su promesa y le quita la vida a su compañero
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