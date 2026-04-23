50:13 min Tormenta de Pasiones - Capítulo 170: Cemilé nota que Arif fue el que salvó a Meté y, por eso, fue herido 49:13 Capítulo 169 Cemilé ayuda a Arif y él le confiesa un oscuro secreto 49:34 Capítulo 168 Cemilé y Meté evitan que Osmán haga locura por su sed de venganza 49:48 Capítulo 167 Ekrem exige estar con Zhera tras comprar máquina para su enfermedad 50:13 Capítulo 170 Cemilé nota que Arif fue el que salvó a Meté y, por eso, fue herido

Capítulo 170 Tormenta de Pasiones: Cemilé nota que Arif fue el que salvó a Meté y, por eso, fue herido Luego de que no respondiera los llamados, Cemilé entra a la casa del hombre y ve la sangre. En seguida lo ve herido y cae en cuenta que fue él el que salvó a su hijo. Decide cuidarlo.