Capítulo 105 Tormenta de Pasiones 13 de enero - Caracol TV

Aylin empieza a tener los primeros síntomas de embarazo, pero cuando sale de su casa, se resbala y cae por las escaleras. Por lo cual, su familia se preocupa y llaman al doctor de inmediato.

1:04:46 min
Capítulo 105 Tormenta de Pasiones: Aylin se cae por las escaleras, ¿qué pasa con su bebé?

Aylin empieza a tener los primeros síntomas de embarazo, pero cuando sale de su casa, se resbala y cae por las escaleras. Por lo cual, su familia se preocupa y llaman al doctor de inmediato.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
Capítulo 105 Tormenta de pasiones: Aylin se cae por las escaleras, ¿qué pasa con su bebé?
1:04:46
Capítulo 105
Aylin se cae por las escaleras, ¿qué pasa con su bebé?