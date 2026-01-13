1:04:46 min Tormenta de Pasiones - Capítulo 105: Aylin se cae por las escaleras, ¿qué pasa con su bebé? 1:05:06 Capítulo 104 Hakan y Berrin se divorcian y luchan por la custodia de su hija 1:04:33 Capítulo 103 Kenan mueve sus fichas y Cemile vende su porcentaje de la empresa 1:05:19 Capítulo 102 Hakan le propone a Berrin olvidar todo y empezar de cero 1:04:46 Capítulo 105 Aylin se cae por las escaleras, ¿qué pasa con su bebé?

Capítulo 105 Tormenta de Pasiones: Aylin se cae por las escaleras, ¿qué pasa con su bebé? Aylin empieza a tener los primeros síntomas de embarazo, pero cuando sale de su casa, se resbala y cae por las escaleras. Por lo cual, su familia se preocupa y llaman al doctor de inmediato.