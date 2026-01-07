1:05:19 min Tormenta de Pasiones - Capítulo 102: Hakan le propone a Berrin olvidar todo y empezar de cero 1:04:23 Capítulo 101 Soner y Aylin tiene un nostálgico encuentro en el hospital 1:04:18 Capítulo 100 Aylin huye del doctor decidida a acabar con la vida de Soner 1:05:53 Capítulo 99 Hakan prohíbe a Berrin ver a su hija, luego de discutir con Ali 1:05:19 Capítulo 102 Hakan le propone a Berrin olvidar todo y empezar de cero

Capítulo 102 Tormenta de Pasiones: Hakan le propone a Berrin olvidar todo y empezar de cero Mientras cuidan a su bebé enferma, Hakan se pone un poco reflexivo y le propone a Berrin la posibilidad de cancelar el divorcio y empezar de cero. Pero, la mujer se niega sin razón alguna.