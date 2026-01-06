Capítulo 101 Tormenta de Pasiones: Soner y Aylin tiene un nostálgico encuentro en el hospital

Publicidad

Capítulo 101 Tormenta de Pasiones 6 de enero - Caracol TV

Soner y Aylin, casualmente, están en el mismo hospital, uno a causa de un accidente automovilístico y el otro, para tratar sus traumas. Luego, tienen un encuentro que parece entristecerlos.

1:04:23 min
Tormenta de Pasiones - Capítulo 101: Soner y Aylin tiene un nostálgico encuentro en el hospital
Soner y Aylin, casualmente, están en el mismo hospital, uno a causa de un accidente automovilístico y el otro, para tratar sus traumas. Luego, tienen un encuentro que parece entristecerlos.

