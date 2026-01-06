1:04:23 min Tormenta de Pasiones - Capítulo 101: Soner y Aylin tiene un nostálgico encuentro en el hospital 1:04:18 Capítulo 100 Aylin huye del doctor decidida a acabar con la vida de Soner 1:05:53 Capítulo 99 Hakan prohíbe a Berrin ver a su hija, luego de discutir con Ali 1:06:05 Capítulo 98 Aylin se encuentra devastada y huye en la camioneta de Mete 1:04:23 Capítulo 101 Soner y Aylin tiene un nostálgico encuentro en el hospital

Capítulo 101 Tormenta de Pasiones: Soner y Aylin tiene un nostálgico encuentro en el hospital Soner y Aylin, casualmente, están en el mismo hospital, uno a causa de un accidente automovilístico y el otro, para tratar sus traumas. Luego, tienen un encuentro que parece entristecerlos.