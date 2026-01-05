1:04:18 min Tormenta de Pasiones - Capítulo 100: Aylin huye del doctor decidida a acabar con la vida de Soner 1:05:53 Capítulo 99 Hakan prohíbe a Berrin ver a su hija, luego de discutir con Ali 1:06:05 Capítulo 98 Aylin se encuentra devastada y huye en la camioneta de Mete 1:04:56 Capítulo 97 Murat muere el día de la boda entre Soner y Aylin 1:04:18 Capítulo 100 Aylin huye del doctor decidida a acabar con la vida de Soner

Capítulo 100 Tormenta de Pasiones: Aylin huye del doctor decidida a acabar con la vida de Soner Cemile y Ali ven a Aylin en un estado fatal, razón por la que deciden llevarla al médico. Sin embargo, la joven se escapa a la casa de Soner, pues tiene la intención de matarlo.