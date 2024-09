La razón por la que Polilla no usaba su anillo de matrimonio con la Gorda Fabiola

De la misma forma, en la sección de curiosidades en The Suso’s Show, Polilla reveló que no podía usar su anillo de matrimonio con la Gorda Fabiola porque se le perdía o no le permitía hacer sus actividades, además cuenta que sus primeras argollas fueron hurtadas por una mujer que trabajaba en su casa.

No te pierdas ningún contenido de The Suso's Show los domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos de esta producción aquí.

Grandes invitados revelan sus secretos mejor guardados en una divertida charla con Suso, el paspi.