Fitpal, la plataforma que te permite entrenar desde cualquier lugar

Somos una empresa cuya misión es brindar deporte, salud y entretenimiento a sus usuarios sin hacer preferencias de ningún tipo, promoviendo siempre valores de tolerancia y respeto. Lamentamos profundamente las declaraciones que una persona hizo en su cuenta personal, y aclaramos que Fitpal no promueve el odio, la discriminación ni comparte ninguno de estos mensajes. Gracias a todos por sus comentarios. Entendemos su frustración y nunca estaremos de acuerdo con que en nuestro país ni en el resto del mundo se insulte, se rechace o se violente a ningún grupo o persona. Invitamos a todas las personas a que nos conozcan y puedan lograr a través de nosotros mejorar sustancialmente su calidad de vida.