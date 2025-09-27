Actualizado: 27 de sept, 2025
Caracol TV Se dice de mi Piter Albeiro se destapa sobre los negocios con lo que se volvió un exitoso empresario
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Tras su tensa salida de Sábados Felices, Piter Albeiro se propuso romper un récord mundial contando chistes de forma continua durante 101 horas e incluso tuvo su propia temporada en teatro. Sus deseos de superarse lo llevaron a vivir en Estados Unidos y convertirse en un exitoso empresario.
No te pierdas los capítulos de Se Dice De Mí en Caracol Televisión o en la Señal En Vivo.