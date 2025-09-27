Piter Albeiro se destapa sobre los negocios con lo que se volvió un exitoso empresario

Tras su tensa salida de Sábados Felices, Piter Albeiro se propuso romper un récord mundial contando chistes de forma continua durante 101 horas e incluso tuvo su propia temporada en teatro. Sus deseos de superarse lo llevaron a vivir en Estados Unidos y convertirse en un exitoso empresario.

