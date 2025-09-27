En vivo
Piter Albeiro fue policía, cuenta chistes y estuvo en la cárcel | Capítulo Se Dice De Mí

Piter Albeiro fue policía, cuenta chistes y estuvo en la cárcel | Capítulo Se Dice De Mí

El empresario recuerda cómo llegó a contar chistes en Sábados Felices mientras hacía parte de la Policía Nacional. También se sincera sobre los dos años que pasó en la cárcel y revela detalles de sus negocios.

