En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Se dice de mi  / Cómo conoció a su esposa: Freddy Flórez revela que todo inició gracias a Dios

Cómo conoció a su esposa: Freddy Flórez revela que todo inició gracias a Dios

Freddy Flórez indica que le pedía mucho a Dios que no lo alejara de su esposa, pero entre más rezaba, más sufría. Vivió un momento de tristeza, pero luego hubo un detalle que lo cambió para siempre.

Publicidad

Publicidad

Publicidad