Se Dice de Mí: la vez que Yeison Jiménez estuvo al borde de la muerte - CaracolTV

El cantante de música popular recuerda las luchas que enfrentó para alcanzar el éxito, habla de su polémica relación con Amparo Grisales y explica por qué la vida le dio una segunda oportunidad.

43:51 min
43:55
Por: Daniela Correa Grisales
43:55
