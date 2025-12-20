Publicidad
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Exparticipantes del 'Desafío' que pelearon
Programación de Caracol
Se Dice de Mí: la vez que Yeison Jiménez estuvo al borde de la muerte
El cantante de música popular recuerda las luchas que enfrentó para alcanzar el éxito, habla de su polémica relación con Amparo Grisales y explica por qué la vida le dio una segunda oportunidad.
Se Dice de Mí
Capítulos
Se Dice de Mí: la vez que Yeison Jiménez estuvo al borde de la muerte
Facebook
