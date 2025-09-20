En vivo
Capítulo Se Dice De Mí: Freddy Flórez, el actor que encontró el amor tras fuerte suceso

El actor Freddy Flórez abre su corazón en Se Dice De Mí para contar su historia. En primera medida explica cómo fue que llegó esa pasión por la actuación y la otra carrera que estudió.

