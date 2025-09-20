Capítulo Se Dice De Mí: Freddy Flórez, el actor que encontró el amor tras fuerte suceso

Según indica Flórez, él trabajó en un banco a sus 17 años, pero a los tres o cuatros meses decidió renunciar, porque se dio cuenta de que esa no era su pasión. Asimismo, deja claro que gracias a Dios su vida cambió completamente y hoy es muy feliz con su esposa.

No te pierdas los capítulos de Se Dice De Mí en Caracol Televisión o en la Señal En Vivo