"Somos una familia llena de recuerdos": Hugo Patiño sobre Sábados Felices

Llegan los 49 años del programa de humor más antiguo de la televisión colombiana, Sábados Felices cumple un año más en las pantallas pequeñas de todos los hogares del país. Por esto, uno de los comediantes con mayor trayectoria en el programa habló con Caracoltv.com.

Hugo Patiño, es uno de los primeros integrantes del elenco de Sábados Felices, junto con 'El Flaco' Agudelo, Enrique Colavizza y Humberto Martínez, quienes marcaron huella en su carrera como comediante, muchas veces mediante consejos o momentos que compartían juntos dentro y fuera del set.

Asimismo, el humorista aseguró que sus compañeros también fueron quienes se encargaron de ayudarlo a encaminar sus imitaciones correctamente.

“El doctor Humberto me aconsejo para las imitaciones políticas y me enseñó algo que siempre me decía “haga la imitación con respeto, sin burlarse del personaje. Simplemente haga la imitación de la voz y algunos gestos, pero sin burlarse” eso me dio la oportunidad de conocer grandes figuras” afirmó Patiño.

Con recuerdos buenos se acuerda de cada uno de sus colegas, pero también habló acerca de los momentos nostálgicos que ha vivido a lo largo de todos estos años en el programa. El fallecimiento de sus amigos y colegas han sido momentos duros en su vida.

Por otro lado, grandes figuras de este programa familiar ven a Patiño cómo un gran ejemplo a seguir, a pesar de los años su trabajo dentro del set sigue siendo intachable, puntual y responsable.