Sábados Felices  / Piroberta se fue a trabajar en una sastrería, pero lo lastimaron con la aguja

Piroberta se fue a trabajar en una sastrería, pero lo lastimaron con la aguja

Este personaje llega al escenario de Sábados Felices para contar lo que le ha pasado trabajando en la industria textil, pues se ha encargado de confeccionar todo tipo de prendas, aunque no le ha ido muy bien con sus jefes sastres.

