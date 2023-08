Humoristas de Sábados Felices eligen al más dramático del elenco, ¿quién ganara?

El humorista Joselo de Colombia propone una votación única en Sábados Felices, ¿quién podría llevarse el título del más dramático? Lo que parece una simple broma se convierte en una serie de votos inesperados y opiniones hilarantes que dan vida a una singular competencia interna.

Comenzando por la humorista Patricia Silva , la votación toma un tono ligero y entretenido. Ella nombra a La 'Gordita', desatando risas y complicidad entre los presentes. El turno siguiente es para Polilla, quien decide otorgar su veredicto a su esposa, demostrando que la complicidad son elementos esenciales en este peculiar concurso.

La participación de 'La Gorda' Fabiola toma un giro de venganza juguetona. Nomina a su pareja, Polilla, desatando una ola de risas entre la pareja, pero esto solo era el comienzo de una sucesión de votos igualmente sorprendentes.

'El Sultán', conocido por su participación en parodias, no duda en señalar al 'Mono' Sánchez como el más dramático de Sábados Felices. Sus palabras, cargadas de seguridad, añaden un nuevo giro a la votación. Siguiendo la línea, 'El Pollo' Díaz opta por su 'Gordita' Fabiola, otorgándole tres puntos y jugando con el ambiente festivo.

El turno de Fosforito llega con un toque de quejas y vota por Diego López, su compañero, señalándolo como alguien que aprovecha cada situación para exagerar, desde los momentos de despegue en un avión, cuando no llegan a tiempo los libretos, hasta cuando alguien es impuntual. En pocas palabras, es alguien extremadamente dramático.

'El Viejo' Junifero , con su característica seguridad, nombra nuevamente al 'Mono' Sánchez como el más dramático. A continuación, el turno es para el presentador conocido como 'El Gato' , toma la palabra y, tras meditar un momento, sorprende a todos al afirmar que todos los humoristas eran merecedores del título.

La dinámica no estácompleta sin el comediante Diego López, quien señala a Chocolito como el mayor generador de problemas, alegando que llora por cualquier cosa. Finalmente, Jhovanoty cierra la ronda proponiendo a Lucumí como el ganador indiscutible.

La ganadora del título del más dramático de Sábados Felices resulta ser para 'La Gorda' Fabiola, quien, emocionada, no pudo evitar preguntar: "¿Qué me gané?". La competencia interna de los humoristas de Sábados Felices no solo revela el espíritu festivo y amistoso que los une, sino que también demuestra que el humor es el verdadero protagonista de este exitoso programa.