Humoristas de Sábados Felices reaccionan al reto de imitar a sus compañeros al estilo de Yo Me Llamo

La emoción de Yo Me Llamo llegó hasta el elenco de Sábados Felices por lo cual los humoristas del icónico programa no dudaron en sumarse a la dinámica de interpretar su mejor personaje al personificar a uno de sus compañeros.

Hugo Patiño, ahora, es el encargado de darle inicio a esta actividad de revelar las reacciones de quienes fueron plasmados en las imitaciones de sus compañeros en el reto de Yo Me Llamo. Este curioso experimento deja al descubierto una faceta distinta de los comediantes, quienes muestran su talento para ser dobles perfectos.

'El Mono' Sánchez en el ojo del huracán

La diversión arranca con 'El Mono' Sánchez siendo imitado por 'El Pollo' Díaz . Mientras ve la actuación, una lucha interna entre risas y contención de carcajadas se desata en él. Pero lo que realmente lo hace explotar es el movimiento de cabeza que nunca antes había notado. El veredicto fue claro, su compañero sí se llama.

Mira también: 'El Mono' Sánchez revive una historia con Enrique Colavizza en Recordar es Reír.



'La Bruja' Dioselina en su versión de Piroberta

Nada se escapa en el radar humorístico de 'La Bruja' Dioselina, por lo que Piroberta asume el desafío imitándola, con destreza vocal y un gesto simbólico de tabaco en mano. Aunque la comediante mantiene su seriedad, la atmósfera esta cargada de sorpresas. Al final, sus palabras "complicada la cosa" no evitan su afirmación de que la personificación era en efecto ella, lamentando en tono jocoso el tamaño del tabaco en cuestión.

Piroberta bajo la lupa de Chester

La marea de imitaciones continua con Piroberta, quién reacciona a su réplica hecha por Chester . Con una sola frase la humorista describe al personaje y en un giro cómico, la respuesta de la comediante no se hace esperar: "Sí, se llama Piroberta". El intercambio de risas y comentarios no se detiene, manteniendo el espíritu del reto.

Mira también: Chéster causa risas al hacerles el reto de Yo Me Llamo a los humoristas de Sábados Felices



'El Pollo' Díaz deja la pregunta al aire: ¿Quién sí se llama hoy?

Como maestro de ceremonias de esta jornada, 'El Pollo' Díaz no pierde la oportunidad de mantener a todos en vilo. Dejando a la audiencia con un interrogante preguntando con humor "¿quién sí se llama hoy?" en un desafío para que los espectadores participen en la evaluación cómica.

Publicidad

En un escenario donde la risa es la protagonista, los humoristas de Sábados Felices muestran su destreza al enfrentar el reto de imitar a sus compañeros de trabajo en Yo Me Llamo. Cacareos, tabacos chiquitos y evaluaciones picantes fueron solo algunas de las situaciones que se vivieron en esta competencia interna. Si algo quedó claro, es que la risa no tiene límites en el mundo de la comedia.