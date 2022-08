Heidi Corpus tardó hora y media maquillándose para la gala de los 50 años de Sábados Felices

Gracias a su extensa participación en Sábados Felices, Heidi Corpus se ha convertido en una de las humoristas más recordadas por los fanáticos del programa. Aprovechando la celebración de los 50 años de la producción, la artista le concedió una entrevista para Caracoltv.com en donde no solo habló de su preparación física para la gala, sino que también recordó una que otra anécdota divertida que atesora en su corazón.

Corpus aseguró que tuvo que llegar varias horas antes de que empezara el evento porque había mucho trabajo en la zona de maquillaje y peinado, pues todo el elenco debía someterse a una sesión de belleza para estar presentables frente a las cámaras. Aunque normalmente primero se visten y luego se maquillan, en esta oportunidad lo hicieron al revés para agilizar el proceso.

Mira también: Un homenaje a los ausentes: conoce los bustos que hacen parte de los 50 años de Sábados Felices

Publicidad

Corpus tardó cerca de hora y media en el camerino: aproximadamente 40 minutos los utilizó para que le alisaran el cabello y el resto de tiempo fue usado en el maquillaje. Con el propósito de sacarle provecho a su mirada, Heidi pidió que usaran tonos fuertes en la cuenca del ojo para agregarle profundidad y un toque de dorado en el párpado para que hiciera juego con su vestido.

La vez que Triki Trake desvistió por accidente a Heidi Corpus

Su paso por Sábados Felices le ha permitido llevarse múltiples anécdotas; sin embargo, califica una en especial como la más divertida. En aquella ocasión, debían hacer un sketch con Triki Trake cerca a una piscina y todo el personal de apoyo estaba sentado en frente en unas gradas. La idea principal era que Gustavo Villanueva debía tomarla del brazo justo cuando ella estuviera a punto de caer en la pileta, pero la verdad fue que todo se salió de control.

"Me estoy cayendo, Triki entra en escena, me manda la mano para cogerme pero no me alcanza a coger de la mano, sino de la parte de arriba del vestido de baño, ya te imaginarás. Yo quedé así, me tapé fue la cara y todo el mundo muerto de la risa. Me parece que fue una escena que nos marcó la vida, muy chistosa, nos reímos todos", finalizó.