Sábados Felices: se conoce al ganador de la tercera temporada de Generación H - CaracolTV
Luego de siete semanas demostrando sus habilidades para el humor, Frijolito y Globito se enfrentan en la Gran Final. El premio es un año completo de su educación y un año siendo parte del elenco de Sábados Felices.
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