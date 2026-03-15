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Sábados Felices: se conoce al ganador de la tercera temporada de Generación H - CaracolTV

Luego de siete semanas demostrando sus habilidades para el humor, Frijolito y Globito se enfrentan en la Gran Final. El premio es un año completo de su educación y un año siendo parte del elenco de Sábados Felices.

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se conoce al ganador de la tercera temporada de Generación H

Sábados Felices: se conoce al ganador de la tercera temporada de Generación H

Luego de siete semanas demostrando sus habilidades para el humor, Frijolito y Globito se enfrentan en la Gran Final. El premio es un año completo de su educación y un año siendo parte del elenco de Sábados Felices.

Por: Marianella Chavarro Castro
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