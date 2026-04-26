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Capítulo Sábados Felices: 25 de abril completo y gratis- CaracolTV

‘El Gato’ y todo el elenco de ‘Sábados Felices’ está preparado para sacarle una carcajada a los más pequeños de la casa y así celebrarles el ‘Día del Niño’. Estas son las mejores rutinas que han preparado los comediantes.

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Sábados Felices: los niños son los más celebrados en este divertido episodio

‘El Gato’ y todo el elenco de ‘Sábados Felices’ está preparado para sacarle una carcajada a los más pequeños de la casa y así celebrarles el ‘Día del Niño’. Estas son las mejores rutinas que han preparado los comediantes.

Por: Marianella Chavarro Castro
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