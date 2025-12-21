Publicidad
En vivo
Sábados Felices: 20 diciembre 2025 - CaracolTV
El elenco de Sábados Felices llega con la mejor energía navideña, con rutinas muy acordes a esta época; y aunque no falta el Grinch, sobran las risas con los bloopers que tenemos preparados.
Sábados Felices: estamos listos para celebrar la Navidad y mejor aún, con bloopers
2:21:31
Todos se preparan para la Navidad y el Desatino vuelve hasta el otro año
2:20:36
Capítulo Sábados Felices: llega el Día de Velitas y la etapa final del Desatino
2:20:19
Capítulo |dos participantes se despiden del Desatino Siglo XXI
Sábados Felices: estamos listos para celebrar la Navidad y mejor aún, con bloopers
El elenco de Sábados Felices llega con la mejor energía navideña, con rutinas muy acordes a esta época; y aunque no falta el Grinch, sobran las risas con los bloopers que tenemos preparados.
Por:
Daniela Correa Grisales
|
21 de Diciembre, 2025
2:21:31
Todos se preparan para la Navidad y el Desatino vuelve hasta el otro año
2:20:36
Capítulo Sábados Felices: llega el Día de Velitas y la etapa final del Desatino
2:20:19
Capítulo |dos participantes se despiden del Desatino Siglo XXI
Capítulo Sábados Felices: Un equipo baja bandera en el Desatino Siglo XXI
1:05:09
En Colombia hay más puentes en el calendario que en las calles
¿los humoristas pueden vivir sin Wi-Fi en pleno siglo XXI?
estamos listos para celebrar la Navidad y mejor aún, con bloopers
Todos se preparan para la Navidad y el Desatino vuelve hasta el otro año
Capítulo Sábados Felices: llega el Día de Velitas y la etapa final del Desatino
Capítulo |dos participantes se despiden del Desatino Siglo XXI
Capítulo Sábados Felices: Un equipo baja bandera en el Desatino Siglo XXI
En Colombia hay más puentes en el calendario que en las calles
¿los humoristas pueden vivir sin Wi-Fi en pleno siglo XXI?
Producciones
Muy Pronto
La Reina del Flow
series
Yo Me Llamo
realities y concursos
La Venganza de Analía
series
Desafío Siglo XXI
realities y concursos
La Red
entretenimiento
The Suso's Show
entretenimiento
Sábados Felices
entretenimiento
Loquito Por Ti
series
Nuevo rico, nuevo pobre
telenovelas
Escupiré sobre sus tumbas
series
El cuerpo del deseo
telenovelas
Hicran
telenovelas
Karsu
telenovelas
Sureyya
telenovelas
Pedro el escamoso
series