Noticias Caracol
Sábados Felices: 20 diciembre 2025

El elenco de Sábados Felices llega con la mejor energía navideña, con rutinas muy acordes a esta época; y aunque no falta el Grinch, sobran las risas con los bloopers que tenemos preparados.

Capítulo Sábados Felices
estamos listos para celebrar la Navidad y mejor aún, con bloopers
2:21:31
Todos se preparan para la Navidad y el Desatino vuelve hasta el otro año
2:20:36
Capítulo Sábados Felices: llega el Día de Velitas y la etapa final del Desatino
Capítulo Sábados Felices: Dos participantes se despiden del Desatino Siglo XXI
2:20:19
Capítulo |dos participantes se despiden del Desatino Siglo XXI
Capítulo Sábados Felices
estamos listos para celebrar la Navidad y mejor aún, con bloopers

Sábados Felices: estamos listos para celebrar la Navidad y mejor aún, con bloopers

Por: Daniela Correa Grisales
|
2:21:31
Todos se preparan para la Navidad y el Desatino vuelve hasta el otro año
2:20:36
Capítulo Sábados Felices: llega el Día de Velitas y la etapa final del Desatino
Capítulo Sábados Felices: Dos participantes se despiden del Desatino Siglo XXI
2:20:19
Capítulo |dos participantes se despiden del Desatino Siglo XXI
Capítulo Sábados Felices
Capítulo Sábados Felices: Un equipo baja bandera en el Desatino Siglo XXI
1:05:09
En Colombia hay más puentes en el calendario que en las calles
¿los humoristas pueden vivir sin Wi-Fi en pleno siglo XXI?
Capítulo Sábados Felices
estamos listos para celebrar la Navidad y mejor aún, con bloopers