Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Cuentos de los Hermanos Grimm
Yeferson Cossio
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Sábados Felices: Capítulo Sábados Felices: recuerda con nosotros las mejores risas del año - CaracolTV

Antes de que termine el 2025, en Sábados Felices recordamos qué fue lo más chistoso durante los 12 meses del año, esos momentos que nos hicieron llorar de la risa y que hacen al programa la cura para las caras tristes.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Thumbnail
Capítulo Sábados Felices: recuerda con nosotros las mejores risas del año
Capítulo Sábados Felices
estamos listos para celebrar la Navidad y mejor aún, con bloopers
Thumbnail
2:21:31
Todos se preparan para la Navidad y el Desatino vuelve hasta el otro año
Thumbnail
2:20:36
Capítulo Sábados Felices: llega el Día de Velitas y la etapa final del Desatino
Thumbnail
Capítulo Sábados Felices: recuerda con nosotros las mejores risas del año

Sábados Felices: Capítulo Sábados Felices: recuerda con nosotros las mejores risas del año

Antes de que termine el 2025, en Sábados Felices recordamos qué fue lo más chistoso durante los 12 meses del año, esos momentos que nos hicieron llorar de la risa y que hacen al programa la cura para las caras tristes.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
|
Capítulo Sábados Felices
estamos listos para celebrar la Navidad y mejor aún, con bloopers
Thumbnail
2:21:31
Todos se preparan para la Navidad y el Desatino vuelve hasta el otro año
Thumbnail
2:20:36
Capítulo Sábados Felices: llega el Día de Velitas y la etapa final del Desatino
Capítulo Sábados Felices: Dos participantes se despiden del Desatino Siglo XXI
2:20:19
Capítulo |dos participantes se despiden del Desatino Siglo XXI
Capítulo Sábados Felices
Capítulo Sábados Felices: Un equipo baja bandera en el Desatino Siglo XXI
Thumbnail
1:05:09
En Colombia hay más puentes en el calendario que en las calles
Thumbnail
Capítulo Sábados Felices: recuerda con nosotros las mejores risas del año