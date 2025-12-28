Sábados Felices: Capítulo Sábados Felices: recuerda con nosotros las mejores risas del año - CaracolTV
Antes de que termine el 2025, en Sábados Felices recordamos qué fue lo más chistoso durante los 12 meses del año, esos momentos que nos hicieron llorar de la risa y que hacen al programa la cura para las caras tristes.
