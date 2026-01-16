Publicidad

Sábados Felices: el primer programa del 2026 llega con las mejores rutinas - CaracolTV

Los humoristas de Sábados Felices se preparan para un año lleno de creatividad y carcajadas, por eso te traemos un adelanto de lo chistoso que será todo el 2026, ¡no podrás aguantar la risa!

Sábados Felices: el primer programa del 2026 llega con las mejores rutinas

Los humoristas de Sábados Felices se preparan para un año lleno de creatividad y carcajadas, por eso te traemos un adelanto de lo chistoso que será todo el 2026, ¡no podrás aguantar la risa!

Por: Caracol Televisión
|
2:34:51
Capítulo: No dejamos ir el 2025, ¡las risas no han terminado!
Sábados Felices
2:31:37
Capítulo Sábados Felices: recuerda con nosotros las mejores risas del año
Capítulo Sábados Felices
estamos listos para celebrar la Navidad y mejor aún, con bloopers
2:21:31
Todos se preparan para la Navidad y el Desatino vuelve hasta el otro año
2:20:36
Capítulo Sábados Felices: llega el Día de Velitas y la etapa final del Desatino
Capítulo Sábados Felices: Dos participantes se despiden del Desatino Siglo XXI
2:20:19
Capítulo |dos participantes se despiden del Desatino Siglo XXI
2:19:48
el primer programa del 2026 llega con las mejores rutinas