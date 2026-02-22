Publicidad

Cuentos de los Hermanos Grimm
Sábados Felices: Capítulo Sábados Felices: Leo y Chencho son campeones del Desatino, sus contrincantes ni aparecieron - CaracolTV

Llega el gran Final del Desatino, dos partes llenas de adrenalina en las que solo una dupla de Desatinantes podrá quedarse con el triunfo, a pesar de no ser los favoritos de Aldea, dos de ellos se quedan con una importante suma.

Capítulo Sábados Felices: Leo y Chencho son campeones del Desatino, sus contrincantes ni aparecieron
