Sábados Felices: Capítulo Sábados Felices: Leo y Chencho son campeones del Desatino, sus contrincantes ni aparecieron - CaracolTV Llega el gran Final del Desatino, dos partes llenas de adrenalina en las que solo una dupla de Desatinantes podrá quedarse con el triunfo, a pesar de no ser los favoritos de Aldea, dos de ellos se quedan con una importante suma.