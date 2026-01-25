Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Inicio
Programas
Actualidad
Desafío
En vivo
Más
Novelas
Humor
Juegos
Inicio
Programas
Actualidad
Desafío
En vivo
Novelas
Humor
Más
Entrada de búsqueda
Enviar búsqueda
En vivo
Cuentos de los Hermanos Grimm
Juegos
Concierto de Bad Bunny
Desafío del Siglo
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol
Capítulo Sábados Felices: 25 de enero - CaracolTV
En el escenario del programa se lleva a cabo la segunda jornada de la Generación H y también se conoce qué sanción recibe uno de los Súper Humanos del Desatino 2025.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
close
Publicidad
Caracol TV
/
Sábados Felices
/
Capítulos
/
Sábados Felices: los niños son los grandes protagonistas en el Día Global de la Carcajada
2:21:51 min
los niños son los grandes protagonistas en el Día Global de la Carcajada
2:19:43
Capítulo: los niños brillan en el escenario de Generación H
2:19:48
el primer programa del 2026 llega con las mejores rutinas
2:34:51
Capítulo: No dejamos ir el 2025, ¡las risas no han terminado!
2:21:51
los niños son los grandes protagonistas en el Día Global de la Carcajada
Sábados Felices: los niños son los grandes protagonistas en el Día Global de la Carcajada
En el escenario del programa se lleva a cabo la segunda jornada de la Generación H y también se conoce qué sanción recibe uno de los Súper Humanos del Desatino 2025.
Por:
Mariana Hernández Rodríguez
|
25 de Enero, 2026
Facebook
Twitter
Whatsapp
2:19:43
Capítulo: los niños brillan en el escenario de Generación H
2:19:48
el primer programa del 2026 llega con las mejores rutinas
2:34:51
Capítulo: No dejamos ir el 2025, ¡las risas no han terminado!
2:31:37
Capítulo Sábados Felices: recuerda con nosotros las mejores risas del año
estamos listos para celebrar la Navidad y mejor aún, con bloopers
2:21:31
Todos se preparan para la Navidad y el Desatino vuelve hasta el otro año
2:21:51
los niños son los grandes protagonistas en el Día Global de la Carcajada
Sábados Felices
Sábados Felices: Capítulo: los niños brillan en el escenario de Generación H
Sábados Felices
Sábados Felices: el primer programa del 2026 llega con las mejores rutinas
Sábados Felices
Sábados Felices: Capítulo: No dejamos ir el 2025, ¡las risas no han terminado!
Sábados Felices
Sábados Felices: Capítulo Sábados Felices: recuerda con nosotros las mejores risas del año
Sábados Felices
Sábados Felices: estamos listos para celebrar la Navidad y mejor aún, con bloopers
Sábados Felices
Sábados Felices: Todos se preparan para la Navidad y el Desatino vuelve hasta el otro año
CARGAR MÁS
Publicidad
Producciones
La Reina del Flow
series
Yo Me Llamo
realities y concursos
La Venganza de Analía
series
Desafío Siglo XXI
realities y concursos
La Red
entretenimiento
The Suso's Show
entretenimiento
Sábados Felices
entretenimiento
Loquito Por Ti
series
Nuevo rico, nuevo pobre
telenovelas
Escupiré sobre sus tumbas
series
El cuerpo del deseo
telenovelas
Hicran
telenovelas
Karsu
telenovelas
Sureyya
telenovelas
Pedro el escamoso
series