Sábados Felices: Homenaje a Hugo Patiño nuestro rey de la comedia por 96 años - CaracolTV

Todos los humoristas de Sábados Felices se unen para demostrarle a Hugo Patiño que, sin él, la historia de ninguno sería la misma, entre risas le damos las gracias por divertirnos durante 96 años.

Homenaje a Hugo Patiño nuestro rey de la comedia por 96 años
2:19:41
Capítulo: las risas no faltan para cerrar el mes más corto del año
2:19:28
Capítulo Sábados Felices: Leo y Chencho son campeones del Desatino, sus contrincantes ni aparecieron
Capítulo Sábados Felices: finalistas del ‘Desatino’ reciben noticias de sus seres queridos
2:19:41
Capítulo: las risas no faltan para cerrar el mes más corto del año
2:19:28
Capítulo Sábados Felices: Leo y Chencho son campeones del Desatino, sus contrincantes ni aparecieron
Capítulo Sábados Felices: finalistas del ‘Desatino’ reciben noticias de sus seres queridos
2:19:48
Lucumí encontró su “mamá” en el público y habla de su dulzura
2:21:09
Capítulo: se nos fue enero, ¡pero no las ganas de reír a punta de chistes!
2:21:51
los niños son los grandes protagonistas en el Día Global de la Carcajada
Homenaje a Hugo Patiño nuestro rey de la comedia por 96 años