Sábados Felices: Homenaje a Hugo Patiño nuestro rey de la comedia por 96 años - CaracolTV
Todos los humoristas de Sábados Felices se unen para demostrarle a Hugo Patiño que, sin él, la historia de ninguno sería la misma, entre risas le damos las gracias por divertirnos durante 96 años.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Homenaje a Hugo Patiño nuestro rey de la comedia por 96 años
2:19:41
Capítulo: las risas no faltan para cerrar el mes más corto del año
2:19:28
Capítulo Sábados Felices: Leo y Chencho son campeones del Desatino, sus contrincantes ni aparecieron
Capítulo Sábados Felices: finalistas del ‘Desatino’ reciben noticias de sus seres queridos
Homenaje a Hugo Patiño nuestro rey de la comedia por 96 años
Sábados Felices: Homenaje a Hugo Patiño nuestro rey de la comedia por 96 años
Por:
Mariana Hernández Rodríguez
|
9 de Marzo, 2026
Homenaje a Hugo Patiño nuestro rey de la comedia por 96 años
Sábados Felices: Capítulo: las risas no faltan para cerrar el mes más corto del año
Sábados Felices: Capítulo Sábados Felices: Leo y Chencho son campeones del Desatino, sus contrincantes ni aparecieron
Sábados Felices: Capítulo Sábados Felices: finalistas del ‘Desatino’ reciben noticias de sus seres queridos
Sábados Felices: Lucumí encontró su “mamá” en el público y habla de su dulzura
Sábados Felices: Capítulo: se nos fue enero, ¡pero no las ganas de reír a punta de chistes!
Sábados Felices: los niños son los grandes protagonistas en el Día Global de la Carcajada
