Capítulo Sábados Felices: capítulo 17 de enero 2025 - CaracolTV
Liz Pereira y Daniel Samper están listos para escuchar los mejores chistes de los niños que participan en Generación H junto a sus padrinos: Junífero, Polilla, Alfonso Sierra de Los Cuyes y La Bruja Dioselina.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Publicidad
2:19:43 min
Capítulo: los niños brillan en el escenario de Generación H
2:19:48
el primer programa del 2026 llega con las mejores rutinas
2:34:51
Capítulo: No dejamos ir el 2025, ¡las risas no han terminado!
2:31:37
Capítulo Sábados Felices: recuerda con nosotros las mejores risas del año
2:19:43
Capítulo: los niños brillan en el escenario de Generación H
Sábados Felices: Capítulo: los niños brillan en el escenario de Generación H
Liz Pereira y Daniel Samper están listos para escuchar los mejores chistes de los niños que participan en Generación H junto a sus padrinos: Junífero, Polilla, Alfonso Sierra de Los Cuyes y La Bruja Dioselina.