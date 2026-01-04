Publicidad
Captura de Nicolás Maduro
Reacciones a captura de Maduro
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol
Sábados Felices: Capítulo: No dejamos ir el 2025, ¡las risas no han terminado!
Le damos la bienvenida al 2026 de la mejor manera, aprovechamos para recordar los momentos del 2025 que nos hicieron morir de la risa y seguramente este resumen también te sacará más de una carcajada.
Sábados Felices: Capítulo: No dejamos ir el 2025, ¡las risas no han terminado!
2:34:51 min
Capítulo: No dejamos ir el 2025, ¡las risas no han terminado!
2:31:37
Capítulo Sábados Felices: recuerda con nosotros las mejores risas del año
estamos listos para celebrar la Navidad y mejor aún, con bloopers
2:21:31
Todos se preparan para la Navidad y el Desatino vuelve hasta el otro año
2:34:51
Capítulo: No dejamos ir el 2025, ¡las risas no han terminado!
Por:
Mariana Hernández Rodríguez
|
4 de Enero, 2026
2:31:37
Capítulo Sábados Felices: recuerda con nosotros las mejores risas del año
estamos listos para celebrar la Navidad y mejor aún, con bloopers
2:21:31
Todos se preparan para la Navidad y el Desatino vuelve hasta el otro año
2:20:36
Capítulo Sábados Felices: llega el Día de Velitas y la etapa final del Desatino
2:20:19
Capítulo |dos participantes se despiden del Desatino Siglo XXI
Capítulo Sábados Felices: Un equipo baja bandera en el Desatino Siglo XXI
Sábados Felices
Sábados Felices: Capítulo Sábados Felices: recuerda con nosotros las mejores risas del año
Sábados Felices
Sábados Felices: estamos listos para celebrar la Navidad y mejor aún, con bloopers
Sábados Felices
Sábados Felices: Todos se preparan para la Navidad y el Desatino vuelve hasta el otro año
Sábados Felices
Sábados Felices: Capítulo Sábados Felices: llega el Día de Velitas y la etapa final del Desatino
Sábados Felices
Sábados Felices: Capítulo |dos participantes se despiden del Desatino Siglo XXI
Sábados Felices
Sábados Felices: Capítulo Sábados Felices: Un equipo baja bandera en el Desatino Siglo XXI
