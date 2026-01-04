Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Captura de Nicolás Maduro
Reacciones a captura de Maduro
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Sábados Felices: Capítulo: No dejamos ir el 2025, ¡las risas no han terminado! - CaracolTV

Le damos la bienvenida al 2026 de la mejor manera, aprovechamos para recordar los momentos del 2025 que nos hicieron morir de la risa y seguramente este resumen también te sacará más de una carcajada.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

2:34:51 min
Thumbnail
Capítulo: No dejamos ir el 2025, ¡las risas no han terminado!
Sábados Felices
2:31:37
Capítulo Sábados Felices: recuerda con nosotros las mejores risas del año
Capítulo Sábados Felices
estamos listos para celebrar la Navidad y mejor aún, con bloopers
Thumbnail
2:21:31
Todos se preparan para la Navidad y el Desatino vuelve hasta el otro año
Thumbnail
2:34:51
Capítulo: No dejamos ir el 2025, ¡las risas no han terminado!

Sábados Felices: Capítulo: No dejamos ir el 2025, ¡las risas no han terminado!

Le damos la bienvenida al 2026 de la mejor manera, aprovechamos para recordar los momentos del 2025 que nos hicieron morir de la risa y seguramente este resumen también te sacará más de una carcajada.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
|
Sábados Felices
2:31:37
Capítulo Sábados Felices: recuerda con nosotros las mejores risas del año
Capítulo Sábados Felices
estamos listos para celebrar la Navidad y mejor aún, con bloopers
Thumbnail
2:21:31
Todos se preparan para la Navidad y el Desatino vuelve hasta el otro año
Thumbnail
2:20:36
Capítulo Sábados Felices: llega el Día de Velitas y la etapa final del Desatino
Capítulo Sábados Felices: Dos participantes se despiden del Desatino Siglo XXI
2:20:19
Capítulo |dos participantes se despiden del Desatino Siglo XXI
Capítulo Sábados Felices
Capítulo Sábados Felices: Un equipo baja bandera en el Desatino Siglo XXI
Thumbnail
2:34:51
Capítulo: No dejamos ir el 2025, ¡las risas no han terminado!