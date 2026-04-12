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Sábados Felices: Aquí somos expertos en hacer reír y sacar carcajadas - CaracolTV

Nuestros humoristas están listos para divertir a los televidentes con sus ocurrencias, pues como siempre, les pasa de todo probando otros oficios. Además, tenemos otra ronda de cuentachistes.

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Aquí somos expertos en hacer reír y sacar carcajadas
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Aquí somos expertos en hacer reír y sacar carcajadas

Sábados Felices: Aquí somos expertos en hacer reír y sacar carcajadas

Nuestros humoristas están listos para divertir a los televidentes con sus ocurrencias, pues como siempre, les pasa de todo probando otros oficios. Además, tenemos otra ronda de cuentachistes.

Por: Daniela Correa Grisales
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Recibimos la Semana Santa con risas y un humorista se retira del programa
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