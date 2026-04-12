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Sábados Felices: Aquí somos expertos en hacer reír y sacar carcajadas - CaracolTV
Nuestros humoristas están listos para divertir a los televidentes con sus ocurrencias, pues como siempre, les pasa de todo probando otros oficios. Además, tenemos otra ronda de cuentachistes.
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Sábados Felices: Aquí somos expertos en hacer reír y sacar carcajadas
Aquí somos expertos en hacer reír y sacar carcajadas
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Sábados Felices: Aquí somos expertos en hacer reír y sacar carcajadas
Nuestros humoristas están listos para divertir a los televidentes con sus ocurrencias, pues como siempre, les pasa de todo probando otros oficios. Además, tenemos otra ronda de cuentachistes.
Por:
Daniela Correa Grisales
|
12 de Abril, 2026
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