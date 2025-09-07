Publicidad

Capítulo Sábados Felices: Godoy, Aldea y hasta la producción están fastidiados con Barbarita

Entre el paso de la Selección Colombia al mundial y la celebración de amigo secreto, los humoristas de Sábados Felices dan sus mejores rutinas. Además, en el Desatino, dos participantes deben salir de la competencia.