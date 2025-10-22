En vivo
Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Qué le pasó a Leo en la prueba del 'Desafío': Rosa lo auxilió y en Omega se preocuparon

Qué le pasó a Leo en la prueba del ‘Desafío’: Rosa lo auxilió y en Omega se preocuparon

Después de que Leo y Juan compitieran en el Box Rojo, ahí Tina le preguntó qué fue lo que le ocurrió. Cuando se dan cuenta de que le pasó algo en la nariz, Rosa se para ayudarle en el Desafío.

