Qué le pasó a Leo en la prueba del ‘Desafío’: Rosa lo auxilió y en Omega se preocuparon

En esta prueba de Sentencia y Hambre, Omega y Gamma están dispuestos a darlo todo en la arena. No quieren perder, porque sería alejarse de la comida durante todo el ciclo, por ello, lucharán para seguir con este beneficio y salir victoriosos una vez más.

En esta ocasión, así se repartieron los equipos:



Gamma: Potro, Juan, Yudisa, Mencho, Valentina Omega: Katiuska, Rosa, Tina, Rata, Leo

La idea de esta prueba era tener muy buena memoria, para escoger un cojín con el logo que aparecía en una pantalla. Posteriormente, al llegar al punto donde le iban a mostrar a el Jefe para saber si era correcto o no, el equipo contrincante haría de todo para que el otro escuadrón no pueda llegar a la meta.

Ahora bien, en medio de esto, Leo se pega fuerte contra Juan y por eso empieza a dolerle la nariz, y al parecer le sangró. Por lo cual, Tina le pregunta qué fue lo que ocurrió y lo ayuda. Cuando él se sienta, Rosa lo auxilia, le pone la pañoleta en la nariz y tras unos segundos después, Rata y Katiuska también observan qué fue lo que pasó con su compañero.



Aunque fue un instante impactante, Leo logra estabilizarse para volver a competir. Es de resaltar que, Gamma hizo los dos primeros puntos, por ello Omega, estuvo analizando la jugada para ellos también lograr obtenerlo y así avanzar para no dejarse ganar en la prueba.

Publicidad

Luego, el equipo liderado por Katiuska se puso las pilas y empezaron a anotar. Unos minutos después, los dos equipos ya tenían 2-2. En este punto de la competencia, la concentración es muy importante. Precisamente, Zambrano se estresó, porque Rosa había seleccionado el cojín correcto, pero ella se fue detrás del de Mencho, pero ese estaba incorrecto.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.