Vuelta a España
Boyacoman habla del karma que es jugar amigo secreto, ¡una tortura!

Boyacoman habla del karma que es jugar amigo secreto, ¡una tortura!

Es imposible jugar amigo secreto en el país más chismoso del mundo y Boyacoman lo tiene claro, por eso recuerda lo mucho que sufría con los regaños de su mamá, quien le prohibía participar, aunque él nunca le hacía caso.