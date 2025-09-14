En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Sábados Felices  / Gol Caregol: El Profe Dudamiel, molesto por la derrota de Venezuela

Gol Caregol: El Profe Dudamiel, molesto por la derrota de Venezuela

Mientras Javi Bonnet se muestra emocionado por la clasificación de la Selección Colombia al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos; Dudamiel expresa su molestia y hasta se irrita cada vez que le recuerdan el partido que perdió Venezuela.

Publicidad

Publicidad

Publicidad